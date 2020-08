Subnautica e Subnautica: Below Zero su Nintendo Switch nel 2021

Nel corso dell'Indie World è stato annunciato che Subnautica e Subnautica: Below Zero arriveranno su Nintendo Switch nel corso del 2021.

Per chi non li conoscesse, sono due survival ambientati su di un pianeta alieno formato per la gran parte d'acqua, dove bisogna sopravvivere in un ambiente ostile, scoprendone allo stesso tempo i misteri, sfruttando le risorse concesse dall'oceano.

Entrambi i giochi sono già disponibili da tempo per PC e le altre console, dove hanno ottenuto un ottimo successo. Chissà se le versioni Nintendo Switch saranno all'altezza.

Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Subnautica e quella di Subnautica: Below Zero.