Raji: An Ancient Epic per Nintendo Switch è disponibile da oggi su eShop

Raji: An Ancient Epic è stato annunciato per Nintendo Switch pochi minuti fa ed è già disponibile per il download da eShop, con tanto di trailer di lancio: lo trovate in calce.

Fra i titoli presentati nel corso dell'Indie World Showcase, Raji: An Ancient Epic è un'avventura dinamica ambientata nell'antica India, caratterizzata da uno stile grafico peculiare e da meccaniche platform.

La storia di Raji: An Ancient Epic comincia con lo scoppio di una nuova guerra tra dèi e demoni. Bramosi di vendicarsi per la disfatta subita mille anni prima, nell'ultima grande guerra, i demoni hanno sfidato gli dèi invadendo il regno degli umani e minacciando la loro estinzione.

Gli umani, convinti che la cocente sconfitta dei loro nemici fosse stata decisiva, si sono assuefatti al periodo di pace derivato da quella vittoria, e hanno ormai dimenticato le vie dell'alchimia. Le città e le fortezze, sguarnite di ogni difesa, sono cadute sotto gli attacchi dei demoni, lasciando gli umani alla loro mercé.

Ovunque regna il caos, tra bambini rapiti dai demoni e città distrutte. L'ultima speranza è la giovane Raji, scelta dagli dèi come unica protettrice della razza umana.

Vivi la storia di Raji e di suo fratello Golu. Separati durante un attacco delle orde demoniache, Golu e la sorella rimangono coinvolti nella grande guerra. Raji è intenzionata a ritrovare suo fratello e porre fine a questo assurdo conflitto, ma per riuscirci dovrà opporsi alla potenza e agli stratagemmi elaborati da Mahabalasura, il grande signore dei demoni.

Ispirato ai testi mitologici indiani, come il Mahabharata e il Ramayana, e all'architettura medievale del Rajasthan, Raji: An Ancient Epic sfoggia uno stile unico nel suo genere! Ogni angolo delle ambientazioni di gioco è realizzato in stile pahari, combinando texture dipinte a mano e modelli tridimensionali. Tutto ciò dona a Raji: An Ancient Epic uno dei comparti grafici più incantevoli e di maggior qualità mai apparsi in un videogioco.

Gli dèi hanno fornito a Raji un nutrito arsenale di armi e poteri, tutti a tua disposizione. Padroneggiarli sarà fondamentale per vincere gli scontri, poiché le orde demoniache sono in grado di adattarsi a ogni genere di situazione: impara a sfruttare la lancia Trishul o il poderoso arco Sharanga e domina i tuoi nemici in ogni battaglia.

Immergiti per la prima volta in un gioco ambientato nell'India antica e basato sulla mitologia indù e balinese. Sarai circondato da paesaggi affascinanti, di cui vorrai esplorare ogni angolo. Scopri sottotrame coinvolgenti che approfondiscono il folklore del gioco, affronta battaglie contro demoni accaniti e feroci boss, risolvi antichi enigmi, esplora imponenti palazzi e fortezze, e vivi la storia di due fratelli coinvolti in una guerra ultraterrena.