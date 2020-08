Nintendo Indie World annunciato per domani, mostrerà i nuovi giochi indie per Nintendo Switch

Nintendo ha annunciato per domani un nuovo Nintendo Indie World, con cui mostrerà i nuovo titoli indie in uscita nei prossimi mesi su Nintendo Switch . L'appuntamento è le 18:00, ora italiana.

I Nintendo Indie World sono un appuntamento ormai fisso di Nintendo che negli ultimi anni si è messa a promuovere attivamente gli sviluppatori indipendenti al lavoro sulle sue console. Non si tratta di Direct veri e propri, ma visto il successo di alcune produzioni economiche (o quasi) su Switch, come Bloodstained: Ritual of the Night, si tratta comunque di eventi di una certa rilevanza. Del resto il silenzio di Nintendo degli ultimi mesi fa apparire ogni nuova fonte di notizie su Switch come manna dal cielo.

Come sempre noi di Multiplayer.it seguiremo in diretta l'evento commentando tutti gli annunci.