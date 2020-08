Bloodstained: Ritual of the Night, vendite sorprendenti su Nintendo Switch

Le vendite di Bloodstained: Ritual of the Night su Nintendo Switch sono state sorprendenti se confrontate alle altre piattaforme: lo ha rivelato Koji Igarashi nel corso di un'intervista con Famitsu.

"Le vendite di Bloodstained: Ritual of the Night su Nintendo Switch sono andate ben oltre le nostre aspettative", ha detto Igarashi, spiegando poi i motivi di questa sorpresa.

"Il gioco è uscito con una settimana di ritardo sulla console Nintendo e immaginavo che i fan non avrebbero voluto aspettare per averlo su Switch, dunque il risultato è stato inatteso."

"Ho lavorato spesso a giochi sviluppati per le console Nintendo, dunque questo potrebbe essere un fattore. Per non parlare del fatto che fra tutte le piattaforme, Switch è l'unica a vantare la portabilità."

Igarashi ha quindi rivelato l'attuale suddivisione territoriale delle vendite di Bloodstained: Ritual of the Night, dicendo che oltre il 50% delle copie sono state piazzate in Nord America con Giappone, Cina e Regno Unito a seguire, in quest'ordine.