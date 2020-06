Bloodstained: Ritual of the Night ha venduto un milione di copie, ecco la tabella di marcia per il 2020

Bloodstained: Ritual of the Night ha venduto più di un milione di copie. Koji Igarashi e i suoi sono più che soddisfatti del successo del gioco, tanto da aver pubblicato un video di ringraziamento che trovate in fondo alla notizia. Contestualmente è stata pubblicata anche la tabella di marcia del 2020, con indicati i molti nuovi contenuti che arricchiranno Bloodstained: Ritual of the Night. Da sottolineare che saranno tutti gratuiti. Leggiamo i dettagli in merito tratti dal comunicato ufficiale (l'immagine della roadmap è in testa alla notizia):

Modalità Boss Revenge: I giocatori possono ringraziare la community di Kickstarter per questa nuova modalità di gioco gratuita in Bloodstained: Ritual of the Night - un diretto risultato del sostegno della community nell'aiutare il gioco a superare il suo ultimo obiettivo di finanziamento di 5,5 milioni di dollari. In questa modalità, accessibile entrando nella stanza di transizione in-game, i giocatori affronteranno quattro boss di gioco nel modo più veloce e feroce possibile, in modo da completare la modalità nel miglior tempo possibile.

Ruota Cromatica: Il salone è tornato in attività con più opzioni che mai tra tantissime palette di colori per personalizzare il proprio personaggio, inclusi i capelli, i vestiti e la pelle. I giocatori possono tornare da "Todd il Barbiere", il parrucchiere demoniaco di Bloodstained, e cambiare il loro look con un nuovo selettore di colori, eliminando le opzioni preimpostate precedentemente disponibili.

La modalità Boss Revenge e la Ruota Cromatica saranno disponibili su Nintendo Switch a luglio 2020.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Bloodstained: Ritual of the Night.