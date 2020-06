Xbox Game Pass: Kingdom Hearts, No Man's Sky e altri giochi gratis in arrivo questa settimana

Xbox Game Pass torna in piena attività dopo un periodo di pausa, con l'annuncio del programma previsto per questa e la prossima settimana tra Xbox One e PC che contano titoli di assoluto interesse come Kingdom Hearts e No Man's Sky, tra gli altri giochi gratis per gli abbonati a giugno 2020.

È probabile che il movimento di protesta che ha attraversato gli USA e il mondo intero in questi giorni abbia portato Microsoft a mettere in pausa gli aggiornamenti a Xbox Game Pass, di cui in effetti non si è avuto notizia dall'inizio di giugno, ma adesso si riparte.

Vediamo dunque il programma previsto per questa e la prossima settimana su Xbox Game Pass, per quanto riguarda Xbox One e PC con relative date di uscita nel catalogo del servizio su abbonamento: