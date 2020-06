Red Dead Online: le gare a cavallo fruttano ricompense triple per una settimana

Rockstar Games ha annunciato che le gare a cavallo di Red Dead Online, la modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2, frutteranno ricompense triple. L'iniziativa durerà per una settimana soltanto, quindi se vi interessa vi conviene sbrigarvi.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato ufficiale:

Questa settimana Red Dead Online celebra le cavalcature di ogni razza, pedigree e aspetto, dagli stalloni ai ronzini.

Tieni d'occhio le Sfide giornaliere per cavallerizzi durante la settimana e spingi al limite le capacità competitive della tua cavalcatura: tutte le gare mettono in palio RDO$, Oro e PE tripli. Partecipa alla Serie in evidenza della settimana dal menu Online, dal menu Avvio rapido o dall'icona contrassegnata sulla tua mappa.

Questa settimana le provviste per i Nuclei del cavallo sono gratis, perciò fai scorta di Medicina per cavalli, carote e altro ancora.

In più, questa settimana puoi approfittare del 30% di sconto su cavalli Arabi e box aggiuntivi per le stalle, del 40% di sconto su selle standard e migliorate, e del 50% di sconto su bisacce da sella, staffe, corni, sottosella e coperte da campo. Anche i miglioramenti di livello 3 per le Carte abilità e le Carte abilità Cavallerizzo e Amici per la pelle sono scontati del 50%.

Red Dead Online è disponibile, come parte di Red Dead Redemption 2, per PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia.