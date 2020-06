Destiny 2: Oltre la Luce e le altre novità

Il progetto di Bungie è stato finalmente rivelato: un ecosistema unico, "non aggiungeremo un nuovo numerino sulla copertina" è stata la frase scelta da Luke Smith per indicare la vision di Bungie. Si inizia quest'estate e si arriverà almeno, per ora, al 2022 con il grande capitolo chiamato provvisoriamente Lightfall. Quello che originariamente doveva essere la base del possibile Destiny 3 è stato invece convertito in una grande espansione, in uscita il 22 settembre: Destiny 2: Oltre la Luce. Sì perché quello che stato annunciato è una chiara presa di posizionedi Bungie, un urlo forte al mondo dei videogiochi che la casa di Seattle ha abbracciato ormai un anno fa una visione e ha aspettato, con pazienza sotto una pioggia di critiche previste, il momento in cui avrebbe rivelato il suo grande obiettivo.

Un grande universo in evoluzione, non una serie di mondi che si evolvono; questa la mission di Bungie, questo ciò che addirittura nel 2013 fu annunciato e che man mano era stato modificato e si era perso. Per molti di voi sarà banale associare questa missione a un titolo contenente le parole "multigiocatore di massa", ma visto il percorso di Destiny come franchise, vi assicuriamo che non era così scontato. L'annuncio ha mostrato a tutti come la casa di sviluppo avesse pianificato scientemente la divisione in stagioni per arrivare a offrire un contenuto narrativamente e strutturalmente valido (almeno sulla carta) in grado di proporre ai giocatori, ma sopratutto agli appassionati qualcosa di forte. Le navi a piramide hanno sulla carta lo stesso impatto che ebbe l'arrivo di Oryx nel primo capitolo. Tutti le attendevano, tutti le immaginavano e Bungie le ha presentate con il carico da novanta: la ristrutturazione completa del gioco. Sebbene agli occhi di molti l'annuncio di ieri possa non sembrare eclatante, vi assicuriamo che invece lo è e proveremo a spiegarvi il perché.