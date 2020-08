Paper Mario: The Origami King è il gioco venduto più rapidamente della serie

Paper Mario: The Origami King è stato il gioco venduto più rapidamente della serie: solo considerando il formato retail, ha totalizzato oltre il doppio degli incassi de Il Portale Millenario.

La notizia arriva dai dati NPD di luglio 2020, che vedono Paper Mario: The Origami King al terzo posto della classifica USA, dominata in questo caso da Ghost of Tsushima.

Il titolo Nintendo viene inoltre riconosciuto come l'episodio venduto più rapidamente per il franchise, il cui esordio risale al 2000 su Nintendo 64 con Paper Mario.

Come riportato nella nostra recensione, Paper Mario: The Origami King offre un'esperienza corposa e coinvolgente, dotata di un sistema di combattimento interessante anche se talvolta ripetitivo.

La storia del gioco vede la versione cartacea di Mario impegnata nella difficile missione di liberare la principessa Peach dal controllo mentale del malvagio Re Olly.

US NPD SW - Paper Mario: The Origami King was the 3rd best-selling game of July. Paper Mario: The Origami King set a new launch month sales record for a Paper Mario title, with physical launch month dollar sales more than doubling those of Paper Mario: The Thousand Year Door. pic.twitter.com/V7NMbrOvn7