Need for Speed: Hot Pursuit Remastered compare su Amazon con data di uscita

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered è comparso nel listino di Amazon UK, con tanto di data di uscita: il gioco sarà disponibile a partire dal 13 novembre.

Non è la prima volta che Need for Speed: Hot Pursuit viene avvistato online, ma in questo caso possiamo prendere la notizia praticamente per certa, in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Electronic Arts.

Le versioni del gioco che compaiono su Amazon per il preorder sono attualmente solo quelle per Xbox One e Nintendo Switch, ma diamo per scontato che il gioco uscirà anche su PS4 e PC.

La remaster di Need for Speed: Hot Pursuit arriverebbe esattamente a dieci anni dalla pubblicazione originale: un importante riconoscimento per l'episodio che ha avuto il merito di rilanciare il celebre franchise.

Curiosamente, il racer sviluppato da Criterion non era un capitolo inedito, bensì il remake del loro Need for Speed III: Hot Pursuit, uscito nel 1998.