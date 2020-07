Need for Speed: Hot Pursuit per Nintendo Switch avvistato in un negozio online

Un negozio online ha messo a listino la versione Nintendo Switch di Need for Speed: Hot Pursuit, gioco di corse del 2010 uscito originariamente per PS3, Xbox 360 e PC, nonché per Nintendo Wii. Si tratta di una conferma di quanto già svelato da Jeff Grubb, che dopo l'EA Play di qualche settimana fa aveva parlato di Need for Speed: Hot Pursuit come di uno dei sette titoli del publisher in arrivo sulla console ibrida di Nintendo.

Il negozio ad aver aperto la pagina di Need for Speed: Hot Pursuit per Nintendo Switch è Mighty Ape, che opera online in Australia e Nuova Zelanda. Da notare che lo stesso negozio riporta anche le versione PS4 e Xbox One, tanto da far pensare a un progetto di rimasterizzazione generale, più che di un gioco mirato a una singola console.

Purtroppo non viene fatta menzione di quando potremo giocare a Need for Speed: Hot Pursuit su Nintendo Switch o sulle altre console, quindi ancora non sappiamo nulla sulla data di uscita. Però il gioco è prenotabile per 79 dollari australiani (contro i 99 del prezzo base), quindi prima o poi arriverà sicuramente.

Need for Speed: Hot Pursuit su Mighty Ape