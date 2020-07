Cloud gaming, presente e futuro

Anche se ci sono ormai in circolazione diversi servizi di questo tipo, il panorama del gioco tra le nuvole è infatti ancora lontano dal raggiungere il paradiso che avevamo immaginato anni fa. Qualche passo in avanti è stato senza dubbio fatto, ma PC e console si trovano ancora ben saldi nelle nostre case e per il momento non accennano a volere andare via. Se c'è una cosa che lo stato tecnologico attuale ci può insegnare è che però un futuro del genere non è poi così distante, a patto che le aziende attualmente coinvolte nello sviluppo del cloud gaming facciano scelte ben precise, in alcuni casi andando anche contro la filosofia adottata fino a questo momento.

Il cloud gaming nel presente

Il punto di partenza per tornare ad analizzare la situazione attuale del cloud gaming è senza dubbio Google Stadia. La piattaforma di gioco lanciata dal colosso di Mountain View a fine 2019 si propone infatti nella veste più avanzata dal punto di vista della tecnologia, e ha appunto il merito di avere dimostrato al popolo di videogiocatori che tutte le paure su input lag e simili possono essere perfettamente superate. Grazie ai propri mezzi quasi illimitati e alle conoscenze dei suoi ingegneri in ambito tecnologico, Google ha fatto vedere che un cloud gaming senza problemi è possibile già da adesso, e non è neanche necessario avere chissà quale velocità di connessione a disposizione. Il problema di Google Stadia è che mostrare i muscoli non basta, ma bisogna mettere anche della carne al fuoco per fare in modo che il cloud gaming compia il passo decisivo che ancora gli manca. Le esclusive ottenute da Google per la propria piattaforma si contano sulle dita di una mano e non sono neanche paragonabili a quelle delle console tradizionali, così come a livello di servizi online Stadia attualmente deve ancora fare diversi progressi. Atteso con ansia per l'arrivo di eventuali novità di rilievo, anche l'ultimo Stadia Connect si è rivelato una delusione: non che l'arrivo di Sekiro: Shadows Die Twice sulla piattaforma non possa aiutarla a diffondersi tra i giocatori, ma il lavoro fatto sulle esclusive come già detto deve andare ben oltre (non ce ne vogliano) i vari Outcasters e Orcs Must Die! 3. Così com'è stato concepito, l'evento online si è inoltre rivelato un possibile boomerang per Google, che rischia di vedere appiccicare addosso a Stadia l'etichetta di eterna incompiuta dovendo poi così faticare enormemente togliersela di dosso.

Scorrendo l'elenco di servizi di cloud gaming attualmente disponibili, non possiamo ovviamente fare a meno di passare a PlayStation Now. La piattaforma targata Sony è quella che può vantare il miglior catalogo di giochi disponibili, dando ai giocatori anche la possibilità di attingere da vecchi titoli non disponibili su PlayStation 4. La quantità di giochi di attuale generazione disponibili è invece un po' limitata, quasi come se il freno a mano fosse stato tirato appositamente. Ed è qui che nascono gli interrogativi più grandi su PlayStation Now. Per Sony c'è infatti un evidente conflitto tra il cloud gaming e la politica commerciale fino a questo momento adottata dell'azienda giapponese, legata inevitabilmente alla vendita di console fisiche su cui far girare il gioco "tripla A" di turno. Inutile specificare che mettendolo subito in cloud verrebbe a cadere la necessità di acquistare PlayStation 4 o la sua succeditrice. Per quanto riguarda il progresso tecnologico bisogna poi considerare che se in ambito videoludico Sony è giustamente ritenuta un colosso, a livello complessivo l'azienda giapponese non ha né i capitali né i mezzi di società come Google. Un investimento importante nell'infrastruttura cloud andrebbe quindi valutato con attenzione, per evitare di fare il classico passo più lungo della gamba.

Andando ulteriormente oltre troviamo GeForce Now, servizio sul quale si trova al momento un grosso punto interrogativo. Uscito dalla fase beta da pochi mesi, il servizio di Nvidia si propone con la caratteristica unica di integrare le librerie di Steam e altri negozi online con il cloud gaming, permettendo così ai giocatori di accedere in streaming ai titoli già posseduti altrove anche sottoscrivendo l'abbonamento gratuito a GeForce Now. Messa così sembra quasi un sogno, ma la realtà ci parla purtroppo di inevitabili code per accedere allo streaming con l'abbonamento gratuito, oltre all'altalena di giochi di vari publisher che entrano ed escono dal catalogo della piattaforma, lasciando così i loro possessori con ben poche certezze di poter realmente giocare a ciò che vogliono.