Fortnite, SypherPK parla dell'evento di Aquaman e svela tanti dettagli in un video

Se giocate abitualmente a Fortnite Battaglia Reale, allora saprete bene che questi sono i giorni di Aquaman: skin di Aquaman, un evento per Aquaman, i nemici di Aquaman, insomma la nuova collaborazione tra DC ed Epic Games sta dando i suoi frutti. Tanto che SypherPK ha deciso di fare il punto della situazione.

SypherPK è un degli streamer e pro player più famosi di Fortnite, e si sta divertendo un mondo anche durante la Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Nel suo più recente video ha deciso di parlare dell'evento di Aquaman, svelando così tanti dettagli utili per ogni giocatore. Vi riportiamo i principali contenuti in questo articolo, così che possiate sapere proprio tutto.

Tanto per cominciare, la skin di Aquaman è ora disponibile per tutti i possessori del Pass Battaglia a Pagamento: per ottenerla bisogna ottenere il tridente della Cala Corallina. Se il costume non vi basta, c'è anche uno stile aggiuntivo, sempre gratuito: si chiama Arthur Curry ed è possibile aggiungerlo alla propria collezione gettandosi nella cascata a nord-ovest di Lago Languido.

Ma i contenuti di Aquaman non finiscono mica qui: il nemico Black Manta è arrivato a pagamento nel negozio di gioco di Fortnite Battaglia Reale; inoltre pare che a breve verrà aggiunta una nuova località su Fortnite Capitolo 2, la città di Atlantide. Si parla addirittura di un costume inedito per Pescesecco, proprio a tema Aquaman; però questi ultimi dettagli attendono una conferma da parte degli sviluppatori di Epic Games.

Strano che non siano arrivate anche modalità di gioco a tempo limitato, a questo punto. Trovate tutte le altre considerazioni di SypherPK nel video qui di seguito riportato: avete già sbloccato la vostra skin di Aquaman? Oppure questa volta non avete comprato il Pass Battaglia a pagamento della Stagione 3 del Capitolo 2 di Fortnite?