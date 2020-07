Cursed, recensione

Nello scrivere la recensione di Cursed, serie Netflix con protagonista Katherine Langford, sulla piattaforma di streaming dal 17 luglio, non possiamo non riflettere su quanto una buona storia non smetta di affascinare generazioni di autori nel corso dei secoli. È così per l'Odissea di Omero, Robin Hood e, se vogliamo fare un esempio più recente, Pinocchio (pensiamo a quanti adattamenti cinematografici dell'opera di Carlo Collodi sono stati fatti e arriveranno, come il film di Matteo Garrone e quello in stop-motion di Guillermo Del Toro).

Il ciclo arturiano è una di queste: i cavalieri della Tavola Rotonda e Re Artù continuano ad appassionarci, al punto che non si contano gli adattamenti cinematografici e televisivi dedicati a loro. A partire dal film del 1953 I cavalieri della Tavola Rotonda di Richard Thorpe, con protagonisti Mel Ferrer e Ava Gardner, passando per il bellissimo classico d'animazione Disney La spada nella roccia (1963), Il primo cavaliere (1995), con Richard Gere, Sean Connery e Julia Ormond, fino a rielaborazioni sui generis, come Superfantozzi (1986, "Escalaba, Escansala, Eschizzibu...Excalibur!"), Transformers - L'Ultimo Cavaliere (2017), in cui Michael Bay racconta la leggenda utilizzando i giocattoli della Hasbro, e King Arthur (2017) di Guy Ritchie, muscolare e con un cattivissimo Jude Law.

La televisione non è da meno: abbiamo avuto Merlin (1998), miniserie dal ricco cast, con Lena Headey nel ruolo di Ginevra e Sam Neill in quello di Merlino; Avalon High (2010), di Disney Channel, ambientata in un liceo; Merlin (2008 - 2012), serie BBC che, in 5 stagioni, racconta la gioventù di Merlino e Artù e Camelot (2011), serie Starz con Eva Green nel ruolo di Morgana. Mancava soltanto Netflix a rimaneggiare queste leggende ed ecco che arriva quindi Cursed.