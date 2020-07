Stadia Connect, da Google il video completo della presentazione di oggi

Lo Stadia Connect di oggi è stato pubblicato da Google con il video completo: la presentazione non è stata effettuata in diretta, bensì si trattava di un filmato pre-registrato della durata di circa 18 minuti.

Come da tradizione, il team di Google Stadia ha utilizzato lo show per ribadire ancora una volta le peculiarità della piattaforma streaming, che consente di giocare istantaneamente magari al titolo che il vostro youtuber preferito ha portato in un live, ricordando anche l'offerta sulla Premiere Edition a 99 dollari.

Nel corso della presentazione sono stati annunciati Super Bomberman R Online, Dead by Daylight, Serious Sam 4, Hello Neighbor e l'indie game cartoonesco One Hand Clapping, che uscirà su Stadia in esclusiva temporale.

Dopodiché è stata la volta di Outriders, Sekiro: Shadows Die Twice, la trilogia di Hitman (a settembre il primo e il secondo episodio, a gennaio il terzo) e quindi due produzioni Google: The Path e Outcasters.

Insomma, anche stavolta non si sono visti grossi progetti esclusivi per la piattaforma di game streaming, quelle produzioni cioè che dovrebbero fare la differenza nel caratterizzare l'offerta del sistema Google.