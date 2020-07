Disney+: Falcon & the Winter Soldier arriverà in ritardo per colpa del COVID-19

La serie TV Falcon & the Winter Soldier avrebbe dovuto arrivare ad agosto su Disney+, ma non ce l'ha fatta a causa delle pandemia di COVID-19, che ha costretto la piattaforma a farne slittare il lancio. Si tratta della prima serie prodotta dai Marvel Studios per Disney+ (e in generale).

Falcon & the Winter Soldier non è la prima serie TV che viene rinviata a causa del COVID-19 e probabilmente non sarà neanche l'ultima. In realtà Disney non aveva mai diramato date di lancio ufficiali, ma tutto faceva pensare che agosto fosse il mese giusto. Quando non è apparsa nell'elenco dei nuovi contenuti del prossimo mese, si è capito che non ce l'avrebbe fatta. Ora la speranza è che arrivi per settembre, sempre che non subisca un ulteriore rinvio.

In Falcon & the Winter Soldier Anthony Mackie e Sebastian Stan nei ruoli che hanno già ricoperto nei film del Marvel Cinematic Universe. In particolare (ATTENZIONE SPOILER) Anthony Mackie sarà il nuovo Captain America, dopo aver ricevuto lo scudo da quello originale, interpretato da Chris Evans.

Proprio Chris Evans ha recentemente inviato un messaggio a un ragazzino che ha protetto sua sorella da un cane feroce, facendo commuovere un po' tutti.