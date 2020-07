Dark Souls 3, ragazza lo ha finito ballando con un personaggio di livello 1

La streamer Twitch Luality ha finito Dark Souls 3 con un personaggio di livello 1 sostanzialmente ballando, ossia usando come periferica di controllo un dancing pad. La sua impresa è stata immortalata in streaming, quindi è visibile da tutti. Chissà che allenamento ha dovuto sostenere per riuscire in una simile impresa.

L'uso del dancing pad di Dance Dance Revolution per finire i giochi è ormai un vero e proprio fenomeno. Evidentemente molti streamer lo fanno perché attratti dalla possibilità di proporre un contenuto peculiare ai loro spettatori. Recentemente qualcuno lo aveva utilizzato per giocare a Destiny, ma vederci finire Dark Souls 3 con un personaggio di livello 1 è ancora più impressionante.

La serie Souls si presta benissimo a certe sfide data la sua rinomata difficoltà. In particolare Dark Souls 3 è molto amato da chi vuole mettersi alla prova, come il ragazzo che lo ha finito usando il controller di Guitar Hero. Di seguito potete vedere un clip che mostra Luality finire il gioco con il dancing pad, sinceramente emozionata per la sua impresa. In fondo una delle bellezze dei videogiochi non è anche la possibilità di sfidarsi in modi simili?

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Dark Souls 3 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.