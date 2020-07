Dark Souls 3: streamer Twitch lo finisce usando il controller di Guitar Hero, senza subire un colpo

Lo streamer Twitch MezzPlays ha finito Dark Souls 3 usando il controller di Guitar Hero, senza subire un colpo. Nemmeno il boss finale ha potuto niente contro di lui e la sua chitarrina di plastica. A rendere la già clamorosa impresa ancora più sorprendente il fatto che abbia anche corso parecchio, impiegando appena quattro ore per arrivare ai titoli di coda.

Considerando che secondo il sito HowLongToBeat ci vogliono più di trenta ore solo per finire la storia principale, si tratta di un risultato davvero incredibile. Naturalmente MezzPlays conosce a menadito Dark Souls 3, altrimenti sarebbe stato impossibile giocarci in questo modo (non crediate di poter prendere un controller così atipico e finirci un titolo molto difficile che non conoscete senza sudare sette camicie).

Il fatto che conosca bene il gioco di FromSoftware è testimoniato dal suo aver schivato senza indugi tutti i boss e le aree opzionali. In passato in molti hanno finito Dark Souls 3 usando un controller di Guitar Hero o non subendo danni, ma questa è la prima volta che le due cose vengono sommate in una singola partita. Certo, avesse avuto un fucile d'assalto l'impresa sarebbe stata più semplice.

Si seguito potete vedere la clip che mostra i momenti finali dell'impresa. Fate attenzione, perchè ovviamente contiene della anticipazioni sul gioco (e tante parolacce di giubilo).