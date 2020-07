Dark Souls 3 diventa una passeggiata se giocato con la mod che aggiunge le armi da fuoco

Dark Souls 3 diventa una passeggiata installando una mod che aggiunge armi da fuoco moderne perfettamente funzionanti all'azione. In fondo non vi eravate stancati di spade e balestre? Meglio entrare in una stanza piena di scheletri guerrieri e triturarli con il vostro AK-47, non troppo adatto al genere fantasy medievale, ma decisamente efficace.

Per farlo basta installare la mod Modern Firearm scaricabile da Nexus Mod. Come già specificato, le armi da fuoco rendono Dark Souls 3 davvero facile. L'autore della mod ci ha tenuto a specificare nella descrizione ufficiale della stessa, di averla realizzata per puro divertimento. Se volete, potete prenderla come la modalità "easy" che Dark Souls 3 non ha mai avuto.

Goliardia a parte, la mod sembra essere fatta davvero bene, con effetti grafici dedicati aggiunti al gioco, nuovi effetti sonori e tanti altri piccoli dettagli che fanno sempre piacere. Naturalmente installatela usando il Dark Souls 3 mod engine, così da non rischiare il ban. Non c'è da specificare che la mod è usabile solo con la versione PC del gioco. Quindi niente M16 su Xbox One e PS4.

Guardiamo ora un filmato con la Modern Firearm mod di Dark Souls 3 in azione: