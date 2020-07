GameStop, grandi sconti e offerte per l'iniziativa "Time to Play"

Gamestop ha lanciato l'iniziativa "Time to Play", con sconti e offerte sui videogiochi e non solo. L'offerta principale riguarda la possibilità di pagare un gioco solo cinque euro, acquistandone però due. Sostanzialmente il meno costoso viene scontato fino al vantaggiosissimo prezzo. L'elenco dei giochi inclusi nell'offerta è davvero molto lungo e riguarda tutti i sistemi da gioco più diffusi: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Nintendo 3DS.

Elenco dei giochi inclusi nell'offerta "Compra due giochi e il meno caro lo paghi solo 5€".

Le offerte non finiscono qui, visto che sono attive una serie di sconti su moltissimi altri giochi. Ad esempio è possibile acquistare dei giochi nuovi con il 20 o il 30% di sconto, oppure dei giochi usati con il 20% di sconto. Ecco i link dove consultare tutte le offerte sul sito di Gamestop: