Call of Duty: Modern Warfare e Warzone, rimosso il gesto "OK" perché è un simbolo d'odio

Infinity Ward e Activision hanno rimosso il gesto "OK" da Call of Duty: Modern Warfare e Warzone perché è considerato un segno d'odio. In realtà sviluppatore e publisher non hanno svelato le motivazioni di questa strana decisione e non l'hanno commentata quando pressati dalla stampa, ma è difficile trovare altre spiegazioni all'accaduto.

Come saprete, in Call of Duty: Modern Warfare e Warzone è possibile assegnare dei gesti al personaggio da usare alla bisogna sul campo di battaglia. Alcuni facevano il gesto OK con una mano e sparavano con l'altra, realizzando delle uccisioni vezzose e un po' smargiasse. Spesso le clip pubblicate sui social finivano con i giocatori che facevano il gesto OK, per indicare di aver giocato bene. Ora al suo posto però c'è il gesto "crush". La nota di rilascio ufficiale dell'ultimo aggiornamento non fa menzione di questo cambiamento, ma i giocatori hanno impiegato pochissimo a scoprirlo.

Probabilmente a molti farà un po' ridere sapere che in un gioco in cui ci si spara addosso venga censurato un semplice gesto. La colpa in questo caso pare però essere di come il forum 4Chan ha contribuito ad alterarne il senso. Sostanzialmente alcuni dei suoi membri hanno iniziato a parlare di un significato nascosto dietro al gesto OK per cercare di provocare i media. Purtroppo gli unici a essere stati provocati sono stati gli estremisti di destra che se ne sono appropriati, legandolo ai movimenti per la supremazia dei bianchi. Così nel settembre del 2019 la Lega Anti Diffamazione ha inserito il gesto nell'elenco dei segni d'odio.

Certo, difficile anche solo pensare che i giocatori lo usassero a scopo propagandistico. Immaginiamo che molti non sapessero nemmeno di questo suo significato secondario (come noi, del resto ndr). Evidentemente Infinity Ward e Activision non hanno voluto rischiare.

Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare e Warzone sono disponibili per PC, PS4 e Xbox One.