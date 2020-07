Xbox Series X: per Phil Spencer la console war è controproducente, le compagnie dovrebbero aiutarsi

Per Phil Spencer, il capo della divisione Xbox attualmente molto attivo nel rilasciare interviste relative a Xbox Series X, la console war è contro producente per l'industria dei videogiochi e le compagnie dovrebbero invece aiutarsi reciprocamente a crescere, invece di competere su "il mio pezzo di plastica è migliore del tuo pezzo di plastica."

La dichiarazione è stata fatta in un'intervista al Washington Post, dove Spencer si è lamentato apertamente della mentalità di quelli che sperano nel fallimento di una compagnia o dei suoi prodotti, affermando che nel resto dell'industria dell'intrattenimento, come ad esempio nel cinema, non accade lo stesso.

Spencer: "Quest'idea che per veder crescere l'industria alcune compagnie debbano avere successo e altre debbano fallire... non aiuta il mondo dei videogiochi a mostrare il suo vero potenziale. Dovremo agire mossi dall'idea di far crescere l'industria dei videogiochi, in modo che i creatori possano prendere maggiori rischi. Quando esce un grande gioco, sia esso per PC, per PlayStation o per Switch, dovremmo applaudirlo. Dovremmo concentrarci su quest'industria amandola per vederla crescere continuamente. E dovremmo proteggerla dai problemi che emergono. Dovremmo investire in questi aspetti, non in "il mio pezzo di plastica è migliore del tuo pezzo di plastica." Non credo che questo sia un modo costruttivo di discutere."

Come non sottoscrivere tanta saggezza? In attesa certo della presentazione del 23 luglio, quando finalmente Microsoft svelerà i suoi giochi per Xbox Series X.