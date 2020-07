Monster Train, disponibile il DLC gratuito "Wild Mutations"

Monster Train è stato aggiornato con il DLC gratuito "Wild Mutations", che aggiunge diversi contenuti a questo titolo di grandissimo successo, pur essendo uscito un po' in sordina e solo su PC. In realtà l'aggiunta principale è una modifica degli occhi di tutte le creature (guardate il trailer in fondo alla notizia per capire di cosa stiamo parlando), ma ci sono anche dei nuovi livelli di difficoltà, delle nuove sfide, dei nuovi mutator e diverse modifiche agli equilibri di gioco che faranno sicuramente piacere a chi lo sta giocando sin dal lancio.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Monster Train, in cui abbiamo scritto:

Monster Train è sicuramente uno dei migliori deck builder sul mercato, creato con grande intelligenza e con tutti gli elementi dosati in modo egregio, tanto che viene da chiedersi perché i ragazzi di Shiny Shoe siano stati relegati a sviluppare port negli ultimi anni. Parliamo di un titolo che può regalare centinaia di ore di gioco a chi si diletterà a sperimentare tutti gli accoppiamenti e tutti i livelli di difficoltà, i cui unici difetti sono l'eccessiva rigidità della sua struttura, comunque giustificata in parte dal gameplay stesso, e il debito concettuale con Slay the Spire, da cui comunque cerca di staccarsi in diversi modi. Se vi appassiona l'idea di combattere a suon di carte, creandovi il vostro mazzo di partita in partita, prendetelo senza esitazioni, visto che oltretutto non costa nemmeno molto.