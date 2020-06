Monster Train, la recensione

La recensione di Monster Train racconta di un gioco che urla Slay the Spire da tutti i pori, ma riesce comunque a definire una sua identità grazie a delle scelte di design interessanti. Si tratta di un deck builder con elementi roguelike, mescolato a un tower defense. Quello che nella definizione sembra un pastrocchio è in realtà un miscuglio di generi ben riuscito e molto equilibrato, in cui il giocatore deve condurre un treno fino nel cuore dell'inferno per riuscire a scongelarlo con l'ultima pira incandescente rimasta viva, affrontando le forze del paradiso che vogliono fermarlo.

Meccaniche di base

Al di là dell'esile trama, che serve solo da canovaccio per giustificare l'azione, il giocatore è chiamato a costruire il suo mazzo di carte, diverso a ogni partita, con cui erigere le difese dei tre piani del treno, in modo da non far arrivare i nemici alla pira (che ha delle sue difese, ma molto limitate, soprattutto contro i boss finali). Le carte sono di vario tipo: ci sono i manufatti, che danno degli effetti automatici che durano per tutta la partita, sommandosi tra loro; ci sono poi le creature, ossia delle carte che evocano dei difensori sul piano selezionato che combattono direttamente contro i celestiali; quindi ci sono le magie, di attacco, difensive o di supporto, che producono diversi effetti, non solo secondo il loro valore, ma anche in base alle circostanze. Ad esempio ci sono degli incantesimi d'attacco che causano più danni tanto più alto è il valore complessivo delle corazze delle creature evocate sul piano selezionato, oppure ci sono magie di moltiplicazione dei valori delle creature e così via.

Ogni turno vengono pescate cinque carte o più dal mazzo del giocatore con cui affrontare le unità nemiche che penetrano nel treno, partendo sempre dal piano inferiore. Ogni carta ha un costo che viene detratto dalle riserve del turno a disposizione.

In questo modo non è possibile giocare tutte le carte, ma bisogna ponderare le proprie azioni valutando la situazione di volta in volta, scegliendo dove agire. Tutte le carte sono potenziabili nei negozi che si trovano lungo la ferrovia, spendendo i soldi accumulati giocando. Ogni carta ha due slot di base in cui possono essere inseriti dei miglioramenti che danno, ad esempio, più punti vita alle creature, oppure che intensificano gli effetti degli incantesimi.