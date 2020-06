The Last of Us 2 è il gioco più atteso di giugno 2020

Nessun dubbio: The Last of Us 2 è di gran lunga il gioco più atteso di giugno 2020.

Giugno 2020 è il mese di uscita di The Last of Us 2, pertanto l'elezione del gioco più atteso diventa praticamente superflua, considerando il livello di aspettativa che caratterizza la nuova esclusiva PS4 da parte di Naughty Dog. In effetti i risultati delle votazioni lasciano poco spazio a qualsiasi commento, considerando come il gioco in questione surclassi di gran lunga qualsiasi altra proposta sia prevista per il mese in arrivo, ma questo non toglie che ci siano comunque anche altri giochi interessanti in uscita, che meritano una menzione tra le varie scelte secondarie. D'altra parte, il mese di giugno 2020 si presenta già molto emozionante anche per una grande quantità di annunci previsti: nonostante la cancellazione dell'E3 2020, proprio in corrispondenza del periodo in cui quest'ultimo era previsto sono stati fissati vari eventi di importanza enorme.



Tra questi, la prima conferma è proprio la conferenza Sony di presentazione per PS5, che era stata fissata per il 4 giugno alle ore 22:00 ma è stata rimandata proprio nelle ore scorse, comunque destinata ad essere uno dei momenti più importanti di tutto questo anno videoludico. Praticamente in contemporanea è prevista anche quella che sembra essere un'importante presentazione da parte di Sega, anche se i contorni di questa risultano ancora estremamente vaghi, mentre più avanti, forse intorno al 10 del mese, è previsto un altro evento Microsoft speciale nel quale si parlerà di Xbox Series X, probabilmente approfondendo argomenti riguardanti console e servizi. Tutto questo oltre anche a vari altri eventi che fanno parte delle catene di presentazioni estive organizzate per sostituire gli appuntamenti tradizionali, dunque si tratterà di un mese molto vivace sotto ogni aspetto, sia per quanto riguarda gli annunci sul prossimo futuro che per quanto riguarda i giochi stessi disponibili nell'immediato, grazie a The Last of Us 2.



Il più atteso dalla redazione Raramente si è visto un risultato così netto in una votazione redazionale sul gioco più atteso del mese: The Last of Us 2 è in prima posizione di un notevole margine, anche se bisogna dire che il resto della lineup mensile effettivamente non offre proprio proposte di altissimo livello, o comunque nulla di lontanamente paragonabile all'opera di Naughty Dog. Il risultato è insomma decisamente scontato, considerando anche la lunga attesa che ha caratterizzato questo lento avvicinamento all'action adventure post-apocalittico per PS4, che dopo vari posticipi è finalmente pronto per arrivare sul mercato e probabilmente dominarlo almeno per quanto riguarda il mese di giugno. A notevole distanza, il secondo classificato proviene da una produzione ben più modesta, ma si tratta comunque di un gradito ritorno sulle scene videoludiche, che non può non essere apprezzato da chi gioca almeno da una ventina di anni buoni. Il primo Desperados: Wanted Dead or Alive da parte di Spellbound e Atari fu una gradita sorpresa e il nuovo Desperados 3 tenta di riproporne lo spirito ma con una nuova veste grafica e ulteriori novità.



Non si tratta di una rivoluzione, assolutamente: il terzo capitolo della serie mantiene intatte le caratteristiche principali che hanno reso famosi i primi due capitoli, come l'inquadratura isometrica e la struttura che mischia elementi stealth e tattici, ma proponendo nuove sfide attraverso un level design più avanzato. È questo l'unico gioco in grado di raccogliere un po' di consensi e avvicinarsi, anche se mantenendo grande distanza, a The Last of Us 2, se si considera che il terzo giunge con solo una manciata di voti. L'ultimo gradino del podio è occupato da Disintegration, l'interessante sparatutto fantascientifico di V1 Interactive e Private Division, la cui premessa è particolarmente interessante anche perché si tratta del nuovo progetto di Marcus Lehto, noto per essere stato uno dei creatori dell'originale Halo all'interno di Bungie. Al di fuori del podio poco altro, con una quarta posizione da segnalare per Command & Conquer Remastered.