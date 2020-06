ASTALO, la recensione

La recensione di ASTALO fa luce ancora una volta sulle bizzarre sperimentazioni che spesso e volentieri avvengono in ambito mobile. Quando infatti si parla di "dungeon crawler" l'esperienza che viene in mente è ben precisa, eppure il titolo sviluppato da Tree Men Games per iOS e Android la destruttura, minimizzandola nell'ottica di un gameplay pensato per l'uso in formato rigorosamente portrait, su smartphone, con un solo dito sullo schermo.

Lo scenario in questo caso non è costituito da sotterranei e non si sviluppa mentre lo esploriamo, ma consiste in "blocchi" che vengono riposizionati di continuo, sostituendosi l'un l'altro dinamicamente, con elementi generati in maniera casuale che rendono la progressione sempre diversa.

Considerando i precedenti progetti dello stesso team, nella fattispecie lo sparatutto HELI 100 e il gioco di guida arcade PAKO 2, ci troviamo senz'altro di fronte al loro gioco più essenziale e "puro", ridotto praticamente a un concept che viene incardinato in una struttura a premi di stampo classico, in cui grazie alle monete ottenute con ogni partita è possibile sbloccare nuovi personaggi da una rosa di dieci differenti guerrieri (distinti per capacità d'attacco, timing delle manovre e movimento automatico più o meno marcato), mentre con le stelle raccolte si accede pian piano a tutti e cinque gli scenari.

Le due modalità sono invece disponibili fin da subito: oltre a quella classica, Adventure, in cui scegliamo un combattente e ci facciamo strada fra livelli sempre più complessi fino all'immancabile game over (che avviene al minimo errore e con un unico attacco nemico andato a segno, un po' come nel classico Bushido Blade), è presente un survival di tipo endless che si svolge all'interno di un'unica ambientazione un po' più estesa dei normali riquadri.