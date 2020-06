GOG, tre giochi gratuiti, senza DRM, si sono aggiunti alla Free Games Collection

Tre giochi gratuiti, senza DRM, si sono aggiunti alla Free Games Collection di GOG, il negozio specializzato in retrogaming, ma non solo, di CD Projekt. Ascendant, Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure e War Wind si uniscono ad una collezione di gemme gratuite davvero notevole.

Vi avevamo già parlato della Free Games Collection di GOG: si tratta di una collezione di giochi gratis per PC che comprende capolavori, ovviamente liberi da DRM, come Ultima 4: Quest of the Avatar, classici come Postal: Classic and Uncut o esperienze come Gwent: The Witcher Card Game.

A questa collezione si aggiungono tre nuovi prodotti. Merito della Summer Sale di GOG, una promozione con migliaia di sconti fino al 95%. I giochi sono Ascendant, un action-adventure con protagonista un semi-dio che deve provare a sopravvivere grazie alla sua forza e il suo potere.

Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure è un'avventura grafica vecchio stile. Si tratta dello spin-off di Thimbleweed Park, l'ultimo gioco di Ron Gilbert e Gary Winnick, incentrato su Delores Edmund, una programmatrice in erba/fotografa alle prese con nuovi misteri.

War Wind è, invece, un RTS piuttosto classico ispirato a Warcraft II: Tides of Darkness. Non mancano le novità, come la possibilità di salire di livello o un sistema di magie. Il tutto spalmato il 28 scenari.

Per trovare tutte le offerte della Free Games Collection basta andare a questo indirizzo.