Xbox Series X: il gioco di The Initiative quasi certo durante la presentazione del 23 luglio

Ormai è quasi certo che all'evento di presentazione dei giochi first party di Xbox Series X del 23 luglio ci sarà anche il primo gioco di The Initiative, nonostante negli scorsi giorni alcuni giornalisti come Jeff Grubbs lo avessero dato come improbabile.

A farlo capire è stato Matt Booty, il capo degli Xbox Game Studios, che nel corso di un'intervista rilasciata a Polygon ha dichiarato: "Non voglio dire troppo di ciò che sta facendo The Initiative, in particolare ora che sta per arrivare la nostra presentazione. Posso solo dire che ovviamente abbiamo passato molto tempo a parlare con loro e a esaminare e osservare il loro lavoro. Penso che la gente sarà davvero contenta quando inizieremo a parlare di ciò che bolle in pentola."

Naturalmente non si tratta di una conferma vera e propria, ma dette da lui queste parole assumono un significato difficilmente fraintendibile. Comunque sia, anche se il gioco di The Initiative non ci fosse (si parla del reboot della serie Perfect Dark), gli annunci non dovrebbero mancare. Halo Infinite è certo, ma si parla anche del nuovo Forza Motorsport, di Fable 4, di Psychonauts 2, del gioco di ruolo di Obsidian Entertainment, di Gears 5 in versione Xbox Series X e di tanti altri giochi ancora.