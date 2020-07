Captain America ha spedito un commovente messaggio a un ragazzino che ha protetto la sorella da un cane

Chris Evans, l'attore che interpreta Captain America nel MCU, ha inviato un commovente messaggio a un ragazzino, Bridger Walker, che ha rischiato la vita per proteggere la sorellina da un cane, frapponendosi tra lei e l'animale inferocito, che l'ha morso più volte al volto. Il bimbo, sei anni, è riuscito comunque a fuggire con la bambina.

A raccontare la storia è stata Nikki, la zia di Bridger, che ha pubblicato su Instagram una foto del bambino insieme alla sorellina, commentandola: "Ehi voi, per favore, condividete la storia di mio nipote in modo che si diffonda il più possibile. Al nostro piccolo eroe farebbe piacere sentire parole d'incoraggiamento dai suoi eroi preferiti. Il 9 luglio Bridger, il mio nipotino di sei anni, ha salvato la vita della sua sorellina mettendosi tra lei e un cane inferocito. Dopo essere stato morso più volte al viso e alla testa, ha afferrato la sua mano e l'ha fatta fuggire per metterla al sicuro. Più tardi ha detto: "Se qualcuno doveva morire, penso che avrei dovuto essere io." Dopo che un abile chirurgo plastico gli ha messo 90 punti, ora è a casa a riposare. Amiamo il nostro coraggioso ragazzo e vogliamo che tutti gli altri supereroi sappiano che c'è un nuovo eroe nei loro ranghi." Presto il fatto è diventato virale e la notizia si è sparsa per tutti gli Stati Uniti.

Questo il messaggio di Evans (che potete ascoltare nel post sottostante):

"Ho letto la tua storia e ho visto cos'hai fatto. Sono sicuro che ti è stato detto un sacco di volto negli ultimi due giorni. Ma permettimi di essere il primo a dirti che sei un eroe. Hai compiuto un gesto coraggioso e altruista, tua sorella è fortunatissima ad averti come fratellone. I tuoi genitori devono essere fieri di te. Prenderò il tuo indirizzo e ti invierò uno scudo ufficiale di Captain America, perché lo meriti davvero, amico mio. Continua a essere l'uomo che sei, abbiamo bisogno di gente come te. Resisti, so che il recupero può essere duro. Ma da quel che ho capito non c'è niente che possa fermarti."