The Talos Principle nacque in realtà come Serious Sam 4, quindi le due IP sono state divise

Croteam iniziò i lavori su Serious Sam 4 più di dieci anni fa, trasformandolo però in The Talos Principle. Ora sta per uscire un nuovo Serious Sam 4 che non ha niente a che vedere con l'originale, ma che ha sposato appieno quelli che sono i canoni della serie. Com'è avvenuta la trasformazione da sparatutto in prima persona adrenalinico in puzzle game?

A spiegarlo ci ha pensato Damjan Mravunac di Croteam, che ha raccontato di come all'epoca con Serious Sam 4 l'obiettivo del team fosse quello di esplorare diversi lati del gioco. Così furono inventate delle meccaniche da puzzle game pensate per delle aree pacifiche dove non si sarebbe combattuto. L'idea piacque al punto che si decise di farne un gioco completamente diverso: "Il gioco ci ha resi davvero contenti, anche se c'è voluto un po' di tempo per svilupparlo. Ne è valsa la pena. I fan lo hanno amato. I critici lo hanno amato. Noi lo abbiamo amato."

Con il nuovo Serious Sam 4 però, Croteam ha deciso di non seguire quella strada e di tornare alle sue radici. "Abbiamo deciso di non mettere nessuna di quelle meccaniche nel gioco, allineandolo invece alle aspettative dei fan."

Sostanzialmente Croteam vuole che il giocatore "balli con i nemici" come avveniva in Serious Sam The First Encounter, anche se in un contesto più moderno che non faccia sentire il gameplay vecchio. Ad esempio sono stati aggiunti dei potenziamenti per le armi e dei nuovi nemici.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Serious Sam 4 uscirà ad agosto 2020 su PC e Google Stadia.