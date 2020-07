The Last of Us 2: Druckmann ha inviato un messaggio al team dopo i primi voti positivi mandando a fanc**o gli hater

Dopo aver visto i primi voti positivi di The Last of Us 2, Neil Druckmann, il director del gioco, ha inviato un'email a tutto il team di sviluppo per fare i complimenti a tutti quanti e mandare a fanculo gli hater... letteralmente.

A svelarlo è stato Druckmann stesso durante la registrazione del podcast dell'attore Troy Baker (Joel nel gioco), in cui ha toccato diversi argomenti inerenti lo sviluppo di The Last of Us 2. Curiosamente Druckmann voleva spedire email a ogni singolo membro del team di sviluppo, ma le dimensioni dello stesso lo hanno fatto optare per un'email collettiva.

"Non ricordo esattamente cosa ho scritto, qualcosa sul fatto che stessi ricevendo troppi complimenti e che il gioco non fosse visto come un progetto realizzato da un team, ma questo è un gioco di Naughty Dog in tutti i sensi. Non ricordo come ho chiuso il messaggio, ma era qualcosa del tipo "i voti delle recensioni sono una figata, ma vedere voi pieni di orgoglio è ciò che mi da più soddisfazione.

Le recensioni erano fantastiche ed è davvero grande sentire che la gente ama il gioco e quanto esso li coinvolga, ma non è niente in confronto a sentire te, o Laura, o John, o qualsiasi altro membro del team che mi ha inviato un'email subito dopo il lancio, dire che è il miglior gioco sul quale ha lavorato. Vaffanculo agli hater."

Druckmann ha anche toccato il tema delle vendite, affermando che spera soltanto che The Last of Us 2 faccia abbastanza soldi da convincere Sony a continuare a supportare Naughty Dog. Visto quanto il gioco ha venduto al lancio, immaginiamo che non ci saranno problemi da questo punto di vista.