The Last of Us 2 supera in tre giorni le vendite di tre settimane di The Last of Us

The Last of Us 2 ha superato in appena tre giorni le vendite che il primo episodio della serie, The Last of Us, aveva totalizzato nelle prime tre settimane su PS3.

Quando The Last of Us ha venduto 3,4 milioni di copie si è imposto come l'esclusiva PlayStation 3 venduta più rapidamente di sempre, superando le aspettative di Sony. Lo stesso è accaduto per il sequel, che come già riportato ha superato i 4 milioni di copie nei primi tre giorni.

È interessante in tal senso anche fare il confronto con gli altri giochi first party di maggior successo su PS4; in particolare il precedente detentore del record, Marvel's Spider-Man, che ha battuto le vendite di God of War nei primi tre giorni sul mercato.

Parliamo insomma di numeri davvero importanti, che arrivano a conferma dei voti della stampa specializzata, che definiscono The Last of Us 2 un capolavoro nonostante i malumori di determinate fasce d'utenza.

Il game director Neil Druckmann ha festeggiato la notizia, oltre che con il messaggio già riportato, anche con la simpatica GIF che trovate qui in calce.