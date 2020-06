The Last of Us 2 è un capolavoro per i voti della stampa specializzata, ma non manca qualche critica

The Last of Us 2 è un capolavoro per i voti della stampa specializzata, che lo hanno promosso con un profluvio di 10 e 9. Il gioco di Naughty Dog viene definito eccellente dal punto di vista narrativo, con Ellie che si rivela essere un personaggio profondo e problematico, protagonista di una storia molto diversa da quelle cui ci hanno abituato i videogiochi. Anche il sistema di combattimento è piaciuto moltissimo, segno che gli sviluppatori hanno lavorato moltissimo su quelli che furono i punti più discussi di The Last of Us.

Non sono comunque mancate alcune critiche. In particolare alcuni hanno sottolineato l'eccesso di violenza, aumentato dal realismo grafico, mentre secondo altri i collezionabili e la gestione del bottino finiscono per rovinare un po' il ritmo del gioco, invece di arricchire l'intera esperienza. Comunque sia stiamo parlando di piccolezze, per un titolo che non ha ricevuto voti inferiori all'8, a parte tre (almeno per ora).

Prima di lasciarvi all'elenco delle recensioni internazionali, con relativi voti, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Last of Us 2 scritta dall'inossidabile Francesco Serino.