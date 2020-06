Android 11 Beta: chi usa Google Pay dovrebbe evitare il download, ecco perché

Se usate abitualmente Google Pay per i vostri metodi di pagamento, specialmente nei negozi fisici, allora dovreste evitare di installare sul vostro smartphone l'Android 11 Beta. Ma per quali motivi? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

L'avvertimento arriva dal team di esperti di xda-developers.com: l'Android 11 Beta è finalmente disponibile già nel momento in cui scriviamo, per alcuni e specifici smartphone Android (per farla breve è disponibile sui Google Pixel, per ora). Ma - come tutte le beta che si rispettino - presenta dei problemi che poi spariranno con il rilascio della versione definitiva: e in particolare non sembra amare Google Pay.

O forse è vero il contrario, dato che Google Pay è un'applicazione estremamente fragile quando si tratta di beta e di preview per gli sviluppatori. Ma tant'è: l'Android 11 Beta attualmente non rispetta i parametri di sicurezza necessari per il corretto funzionamento di Google Pay, dunque non potrete utilizzare quest'ultimo (benché funzionasse invece con l'Android 11 Developer Preview 4).

In queste ore, più nel dettaglio, gli utenti che hanno installato l'Android 11 Beta stanno ricevendo questo messaggio: "il tuo telefono non è più pronto ai pagamenti contactless. Controlla se il tuo dispositivo soddisfa gli standard legati al software". C'è dunque poco da fare: se usate Google Pay per il momento è opportuno evitare il download del nuovo sistema operativo targato Google. Se invece lo avete già installato, pazienza: le prossime beta di Android 11 dovrebbero correggere questi problemi iniziali.