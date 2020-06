PS5, la grafica dei giochi next-gen somiglia troppo a quella dei giochi per PS4?

Dopo la presentazione di PS5 e dei suoi primi giochi di ieri sera, in rete si sta ampliando la fazione di quelli che non sono riusciti a scorgere grosse differenze tra i giochi next-gen e quelli della generazione PS4, quantomeno dal punto di vista grafico.

L'accusa dovrebbe essere abbastanza chiara: il salto generazionale non è impressionante come avrebbe dovuto essere. Secondo i più critici l'unico gioco che mostra le potenzialità di PS5, per inciso l'uso del suo SSD, sarebbe Ratchet & Clank: Rift Apart, mentre la maggior parte degli altri sarebbero graficamente peggiori di un titolo per la generazione attuale come The Last of Us 2.

Diciamo che le critiche ci stanno, ma va considerato che la maggior parte dei giochi mostrati sono cross-gen e, inoltre, che paragonare un gioco doppia A per PS5 con una produzione multimiliardaria come The Last of Us 2 non ha molto senso. Comunque sia, come sottolineato da altri, le cose migliori per la generazione PS5 / Xbox Series X si vedranno dopo qualche anno, come sempre accade. Inoltre, per gustarsi davvero i dettagli dei giochi di nuova generazione è meglio guardare le immagini statiche rilasciate post evento, perché la compressione video fa perdere inevitabilmente qualcosa.