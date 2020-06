Dragon Ball Z, Androide C18 prende vita nel cosplay di horovonkaida

Comincia una nuova giornata, e naturalmente non potevamo lasciarvi in queste prime ore della mattina del 12 giugno 2020 senza un bel cosplay. La protagonista in questo caso è Androide C18, cyborg per eccellenza (e il più memorabile) di Dragon Ball Z. Ve ne parleremo più nel dettaglio, poi vi forniremo la sua immagine.

Innanzitutto onore all'artista, e cioè alla cosplayer horovonkaida: ha deciso di impersonare l'Androide C18 del manga e anime di Akira Toriyama, Dragon Ball Z. Una prima occhiata dovrebbe bastare a fugare qualsiasi tipo di dubbio. Indumenti, accessori e parrucca sono eccezionali, e il trucco dona a C18 quel tocco femminile che non deve mai ancora (si ricordi che C18 e C17 furono creati dal Dottor Gelo proprio partendo da esemplari umani).

Ci interessa come sempre la vostra opinione, che potrete riportare nel campo dell'articolo riservato ai commenti. Non prima di aver dato un'occhiata all'immagine del cosplay dove Androide C18 prende vita, naturalmente: eccola qui di seguito. E non dimenticate che sulle nostre pagine troverete tanti altri costumi molto belli e interessanti, per esempio: