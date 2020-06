One Piece, Nami prende vita in questo cosplay di sammyscosplay

Ancora costumi, cosplay e lavori a tema One Piece, celeberrimo manga e anime di Eiichiro Oda: oggi 9 giugno 2020 tocca nuovamente alla bella Nami, che sembra prendere vita, letteralmente. Capirete meglio cosa intendiamo proseguendo nella lettura di questo articolo.

L'artista in questione, sammyscoplay, è la stessa che tempo fa realizzò un originalissimo costume a tema Sanji in versione femminile. Oggi torna con un personaggio davvero del gentil sesso: Nami. Non si tratta di una versione sexy o del tipo che potreste immaginare: qui il cosplayer ha deciso davvero di trasportare la protagonista di One Piece nel mondo reale, e quindi Nami prende vita.

L'ambientazione, difatti, è semplicemente perfetta, anche per via della presenza del corso d'acqua; e gli accessori di Nami sono tutti al proprio posto, come visti più volte nel manga e nell'anime di One Piece. Stesso discorso per l'arma di Nami, il bastone che può modificare il clima, e il tatuaggio. Voi cosa ne pensate di questo costume? Eccovi l'immagine. Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.

