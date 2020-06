FIFA 20 FUT Champions, un nuovo cheat è stato svelato da un pro-player

Un nuovo cheat di FIFA 20 FUT Champions è stato svelato dal pro-player neozelandese Harry 'Honey Badger' Blackmore. Sembra che durante le sfide del weekend alcuni giocatori siano in grado di giocare più delle 30 partite previste, arrivando in questo modo nella top 100 nonostante i risultati un numero di sconfitte più alte rispetto agli avversari. Per questo motivo ha allertato immediatamente la community del gioco ed Electronic Arts per far sì che tutto questo finisca.

Per chi non lo sapesse, durante i weekend i giocatori di FIFA 20 hanno la possibilità di effettuare 30 partite della FUT Champions. Più si vince e più si ha la possibilità di ricevere ricchi premi, oltre che di entrare nella classifica mondiale. Si tratta dell'appuntamento più importante per tutti i pro-player, che per mantenere il loro status quo devono fare bene tutti i fine settimana. E per questo motivo una vittoria o una sconfitta potrebbe fare la differenza tra l'essere nella Top 100 o fuori da essa.

Quando ha scoperto che un utente, al posto delle canoniche 30 partite, ne ha giocate 52, molte delle quali perse o pareggiate, e nonostante questo si è classificato n°14 al mondo, Blackmore non ha potuto che sollevare la questione, per portarla all'attenzione di EA.

Tante altre personalità di FIFA 20 come lo YouTuber Craig 'NepentheZ' Douglas hanno appoggiato l'iniziativa di Blackmore, affermando che non si tratta di un caso isolato, ma di uno dei più grandi problemi della Weekend League in questo momento.

EA non ha ancora fatto sapere nulla a riguardo, quindi non sappiamo se sia al corrente della situazione o meno. A voi è mai successo?

CHEATING IN WEEKEND LEAGUE COST ME TOP 100!!

A real shame after a crazy stream to see no TOP 100. Ultimate TOTS pack is the most hyped pack of the year and was buzzing to stream it and put on YT.

Hope @EAHelp @EAFIFADirect see this and sort it out.

#EmbraceTheGrind😢 pic.twitter.com/mahCh3ca1i