Bowsette torna in questo sexy cosplay di Jessica Nigri, ecco un'immagine incandescente

Vi ricordate di Bowsette, il personaggio fan made e non canonico dell'Universo Nintendo creato dai fan sulla falsariga di Peachette? Lo scorso anno fece letteralmente impazzire i fan. Ora è tornato, in questo sexy cosplay realizzato dall'eccezionale Jessica Nigri.

Jessica Nigri è una vera e propria icona nel mondo dei cosplayer, per via del suo... talento nel realizzare costumi incredibilmente originali. E spinti. Dai, "spinti" si può dire. "Provocanti", almeno. Ecco allora che Jessica Nigri torna a vestire i panni estremamente sensuali di Bowsette, con un'immagine postata su Instagram che, neanche a dirlo, ha superato rapidamente i 150.000 like. "Hai dieci secondi per salire in macchina, poi me ne vado al Taco Bell senza di te" recita la didascalia. Taco Bell è una catena di fast food statunitense, tanto per imparare anche oggi qualcosa di utile.

Eccovi qui di seguito l'immagine incandescente e super focosa, il resto lo lasciamo alla vostra altrettanto focosa fantasia. Chiaro che Bowsette non diventerà mai canonica nel mondo della Nintendo, ma comunque: se vi interessano i cosplay di Jessica Nigri potrete anche rifarvi gli occhi con questo cosplay dedicato a Vegeta, il Principe dei Saiyan di Dragon Ball Z.