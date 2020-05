Unreal Engine 5 su Xbox Series X: Phil Spencer e Ninja Theory entusiasti delle novità mostrate

Unreal Engine 5 è stato mostrato su PS5 ma questo non significa che non sia un motore grafico multipiattaforma, com'è sempre stato in precedenza per il famoso middleware di Epic Games, dunque all'indomani della sua presentazione sono emersi gli immancabili commenti da parte di Microsoft, in particolare con Phil Spencer che si è detto molto entusiasta delle novità presentate anche a nome dei team first party di Xbox Games Studios che stanno usando Unreal Engine, come Ninja Theory, su Xbox Series X.

"Un lavoro incredibile da parte del team Epic per Unreal Engine", ha scritto Spencer in un tweet nelle ore scorse, "molti dei nostri studi Xbox Game Studios stanno usando Unreal, come Ninja Theory per la creazione di Hellblade 2, e sono emozionati di poter provare queste innovazioni apportate da Unreal Engine 5 su Xbox Series X".

La precisazione arriva puntuale e attesa, considerando che la conferenza di ieri di Epic Games su Unreal Engine 5 ha parlato molto di PS5, considerando che si trattava della base hardware su cui è stata mostrata la demo tecnica. C'è anche, come il giornalista di Jeff Grubb di VentureBeat, chi ha riferito che tale demo sia possibile solo su PS5 e non su Xbox Series X, ma di fatto il software verrà ampiamente utilizzato da tutte le piattaforme, compresi anche iOS, Android e le console di generazione attuale. D'altra parte, abbiamo visto come l'engine consenta di ottenere i giochi su PC, PS5 e Xbox Series X alla massima qualità, ma facilmente scalabili su altre piattaforme.

Considerando che Hellblade 2 è già in sviluppo e che una versione definitiva di Unreal Engine 5 non sarà disponibile almeno fino a metà 2021 è piuttosto improbabile che il gioco sfrutti appieno le novità introdotte, ma ci sono diversi team di Xbox Game Studios che stanno comunque lavorando su Unreal Engine, tra i quali Rare, Playground Games, The Coalition, Obsidian, Mojang, Double Fine, inXile, The Initiative, Undead Labs e Compulsion, dunque ci sarà sicuramente possibilità di vedere Unreal Engine 5 in azione nei first party Microsoft dei prossimi anni.