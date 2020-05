Google Play Musica, come trasferire i dati su YouTube prima della fine del supporto

Come probabilmente qualcuno dei nostri lettori già saprà, entro la fine del 2020 Google Play Musica chiuderà ufficialmente i battenti. Non c'è più bisogno dell'app che ha fatto compagnia per anni ai possessori di uno smartphone Android: subentreranno invece i più recenti YouTube Music e Google Podcast. Ma per non perdere tutte le proprie preferenze, vediamo come trasferire i dati su YouTube, appunto.

Per fortuna Google ha deciso di rendere il trasferimento intuitivo ed agevole, predisponendo una piattaforma online in grado di completare l'operazione in pochi minuti. Sarà sufficiente recarsi presso questa pagina web: salvatela tra i preferiti, attualmente è accessibile solo per un determinato numero di utenti (limitati); in futuro lo sarà per tutti quanti. Solo poche settimane separano gli utenti dalla migrazione generale dei propri dati; in particolare, sarà possibile trasferire da Google Play Music a YouTube quanto segue:

I brani caricati e acquistati

Le playlist con le diverse stazioni

Album e brani salvati in raccolta

I Mi Piace e i Non Mi piace, ovvero i brani che hanno già ricevuto un pollice all'insù o all'ingiù

I dati di fatturazione per il proprio abbonamento, che verrà convertito con l'equivalente di YouTube Music Premium o YouTube Premium