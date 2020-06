Xbox Series X, Aaron Greenberg conferma l'evento di luglio "nessun posticipo"

Aaron Greenberg, capo del marketing di Microsoft, in risposta alle voci di un posticipo degli eventi di presentazione di Xbox Series X, ha detto che "non abbiamo posticipato nulla" e nel farlo ha confermato anche l'evento di luglio.

Nella giornata di ieri sono circolate delle voci secondo le quali Microsoft avrebbe posticipato l'evento Inside Xbox previsto per giugno ad agosto. La gola profonda è il solito Jeff Grubb, che ha parlato persino di una cancellazione dell'evento.

Aaron Greenberg, però, si è preso la briga di rispondere a queste indiscrezioni e ha detto che "non abbiamo spostato nulla, i nostri piani sono sempre stati quelli di avere un evento digitale a luglio e i nostri team stanno lavorando duramente su questo". Negando apparentemente quanto scritto dal collega di VentureBeat.

In realtà, però, Grubb ha parlato di un evento di giugno, posticipato ad agosto. Non ha menzionato l'evento di luglio. Inoltre Microsoft aveva detto che ci sarebbe stato almeno un evento al mese da qui al lancio di Xbox Series X. Come il nostro Tommaso Pugliese ha fatto notare sotto il post dell'uomo di Microsoft. Quindi, a logica, a giugno avrebbe dovuto esserci qualcosa, nonostante nessuno l'abbia mai annunciata ufficialmente.

Le parole di Greenberg, quindi, sembrano voler sviare l'attenzione verso un'effettiva mancanza di informazioni da parte di Microsoft più che smentire le parole di Grubb. Cosa ne pensate?

"Starting with the May 7 episode of Inside Xbox, we will be showcasing what happens next in the world of Xbox, every month, which is why we're calling it "Xbox 20/20."" So June is missing.