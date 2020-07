The Last of Us 2 è lungo "perché lo abbiamo voluto fare così lungo", dice Neil Druckmann

The Last of Us 2 è lungo "perché lo abbiamo voluto fare così lungo". A dirlo è stato nientemeno che Neil Druckmann, il game director, nonché vice presidente di Naughty Dog, che ha così voluto rispondere ad alcune critiche mosse al gioco, accusato da alcuni di durare troppo.

Druckmann ha toccato l'argomento durante l'ultimo episodio del podcast dell'amico Troy Baker, di cui trovate la registrazione in fondo alla notizia: "Ho sentito qualcuno... cazzo finirò nei guai per quanto sto per dire, ma non m'importa. Di recente qualcuno ha detto che i giochi sono troppo lunghi, affermando che ciò dipende in parte dai reparti marketing, che vogliono poter dire che i giochi sono grossi per poterli vendere. Nei miei sedici anni di carriera in Naughty Dog il marketing non ci ha mai (nemmeno una volta) dato indicazioni su questioni creative, dicendoci "questo deve essere nel gioco", oppure indicandoci la durata o chiedendoci di inserire alcune caratteristiche. Il gioco (The Last of Us 2 ndr) è così lungo perché lo volevamo fare così lungo."

Per chi non ne fosse a conoscenza, per portare a termine The Last of Us 2 ci vogliono circa 30 ore. Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di The Last of Us 2, che vi ricordiamo essere un'esclusiva di PS4.