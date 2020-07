Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition non avrà il multiplayer offline, ma supporterà solo quello online. Square Enix ha giustificato questa strana scelta con presunti problemi tecnici.

L'annuncio è stato dato con un tweet in lingua giapponese, in cui si parla dell'impossibilità di avere contemporaneamente il multiplayer online e offline su Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition. Gli sviluppatori hanno dovuto fare una scelta, che è caduta sul tenere l'online accantonando l'offline, pur presente nell'originale. Solo così poteva essere garantita una caratteristica avanzata come la possibilità di giocare in cross platform.

Certo, alcuni si sono giustamente lamentati: come si può rimasterizzare qualcosa togliendo una parte fondamentale? Inoltre sono in molti a ricordare il Final Fantasy: Crystal Chronicles originale proprio per averlo giocato in casa con gli amici. Non avere questa possibilità è per loro una grossa pecca.

Final Fantasy: Crystal Chronicles uscì in esclusiva su Gamecube ed era giocabile in cooperativa collegando la console a un Gameboy Advance. Considerando questa particolarità, è probabile che il multiplayer sia stato completamente riscritto.