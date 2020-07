Microsoft Flight Simulator: l'edizione fisica per PC sarà su dieci dischi

L'edizione fisica per PC di Microsoft Flight Simulator avrà la bellezza di dieci dischi. Non saranno naturalmente dei Blu-ray, formato che su PC non si è mai affermato completamente, ma dei DVD a doppio strato. A darne annuncio è stato il publisher europeo Aerosoft, che si occuperà proprio dell'edizione fisica, grazie a un accordo stretto con Microsoft.

Da notare che la confezione conterrà anche un manuale cartaceo (oh, stupore), ormai considerato un lusso nella maggior parte dei videogiochi moderni (tanto i videogiocatori non sanno leggere, che se ne fanno? Si scherza).

Se vogliamo quella di Aerosoft è anche una volontaria operazione nostalgica, che ci ricorda i tempi in cui i giochi venivano pubblicati su di una moltitudine di floppy disc o CD-Rom. Ad esempio l'avventura Phantasmagoria di Robertà Williams era contenuta su sette dischi, mentre Black Dahlia, un'altra avventura, su otto. EverQuest 2 stava su nove dischi, Rise of the Robots per PC su sedici Floppy... che tempi.

Per inciso, l'installazione di Microsoft Flight Simulator giustificherà pienamente i dieci dischi, visto che occuperà la bellezza di 90GB. Da notare che entrambe le edizioni, la standard da 69,99€ e la premium da 129,99€, avranno lo stesso numero di dischi.