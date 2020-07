Xbox Series X: i 60 fps non sono più obbligatori nemmeno per i first party

Microsoft non imporrà agli sviluppatori degli Xbox Game Studios di avere come target fisso i 60fps nei loro giochi per Xbox Series X. A dirlo è stato Jason Ronald di Microsoft che ha parlato di "controllo creativo nelle mani degli sviluppatori."

Secondo Ronald si tratta quindi di qualcosa che deve scegliere chi realizza il gioco e non può essere imposta: "Secondo noi risoluzione e framerate sono delle scelte creative. A volte, dal punto di vista di gameplay, i 30 sono la giusta decisione creativa."

La posizione di Microsoft sull'argomento è semplicemente realista. Imporre risoluzione e framerate a così tanti studi di sviluppo significherebbe chiedergli di default di sacrificare dettagli per la fluidità, cosa non sempre necessaria (o positiva) per il gameplay. Naturalmente con i 60fps la fluidità è maggiore, ma è quasi pleonastico ricordarlo. L'importante è che i giochi rispettino la visione di chi li crea.

Naturalmente in tempi di console war la storia dei 60fps viene usata come una clava. Diciamo che fa parte del gioco anche questo, soprattutto in vista del lancio della next-gen.

