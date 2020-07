Apple: disponibili iOS 13.6, macOS Catalina 10.15.6, tvOS 13.4.8 e watchOS 6.2.8

Apple ha rilasciato iOS 13.6, macOS Catalina 10.15.6, tvOS 13.4.8 e watchOS 6.2.8., ossia tutte le nuove versioni dei suoi sistemi operativi per i suoi numerosi apparecchi. Pubblicato anche un aggiornamento per i vecchi iPhone, che li aggiorna ad iOS 12.4.8, tappando alcune falle di sicurezza.

Come sempre gli aggiornamenti possono essere scaricati automaticamente tramite notifiche OTA o accedendo al menù delle impostazioni per aggiornare a mano. Tra le novità di iOS 13.6 spicca il supporto per Car Key, un ampliamento dell'app Salute che ora ha una sezione sintomi, delle nuove funzioni per gli aggiornamenti e per Apple News e tanto altro ancora.

Secondo alcuni questo sarà l'ultimo aggiornamento maggiore di iOS 13.6, con Apple che passerà a concentrarsi soprattutto sul nuovo iOS 14, che dovrebbe essere pronto prima degli iPhone 12.