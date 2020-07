Xbox Series X: il trailer della Xbox Velocity Architecture ci fa sognare la next-gen

Microsoft ha pubblicato un nuovo trailer di Xbox Series X dedicato alla Xbox Velocity Architecture, con cui mira a ribadire la superiorità tecnologica della sua console sulla concorrente PS5. Il video è formato da una serie di sequenze che sostanzialmente elencano le capacità di Xbox Series X, nonché le sue caratteristiche hardware e software, come l'SSD NVME custom, l'hardware accelerated decompression block, le nuove DirectStorage API e il Sampler Feedback Streaming (SFS).

Secondo il video unite insieme, queste caratteristiche consentiranno la realizzazione di mondi più ricchi e dinamici, nonché vivi. Insomma, si tratta di un assaggio di next-gen, almeno a livello concettuale.

La nostra speranza è che durante l'evento del 23 luglio 2020, in cui saranno presentati i giochi first party di Xbox Series X sviluppati dagli Xbox Game Studios, si veda finalmente tanta potenza in azione, magari in Halo Infinite o nei molti giochi che si dice saranno annunciati. Intanto guardate il filmato in testa alla notizia e continuate a sognare un po'.