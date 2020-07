Ghost of Tsushima, critiche per i sottotitoli troppo piccoli

Ghost of Tsushima pare avere un problema di sottotitoli, troppo piccoli per alcuni utenti. La questione sta emergendo su diversi forum e social. In alcuni casi sono state pubblicate anche delle immagini comparative per mostrare i sottotitoli del gioco e quelli, migliori, di qualche film.

Sostanzialmente per l'accusa sono posizionati male (sulla striscia nera inferiore invece che sull'immagine) e sarebbero leggibili senza fatica solo posizionandosi davanti e a non molta distanza dal televisore. Questo non compromette certo la qualità di Ghost of Tsushima, che ha ricevuto dei buoni giudizi dalla critica, ma è un problema che si spera sia risolto con qualche aggiornamento.

Se ricordate, qualcosa di simile era accaduto con The Outer Worlds di Obsidian Entertainment, poi aggiornato proprio per consentire di dimensionare i testi come si vuole. Alcuni sperano che Sucker Punch faccia lo stesso con Ghost of Tsushima, così da accontentare tutti.

Se volete avere più informazioni sul gioco, l'ultima esclusiva di PS4, leggete la nostra recensione di Ghost of Tsushima.