Deadly Premonition 2, Swery chiede scusa per come è presentato un personaggio transgender

Swery, l'autore di Deadly Premonition 2 per Nintendo Switch, ha chiesto scusa per come è stato rappresentato un personaggio transgender nel suo gioco e ha promesso di modificarlo al più presto, il tutto in un sentito messaggio pubblicato su Twitter che ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi si è appellato all'integrità artistica chiedendo che niente sia toccato e chi ha plaudito al passo indietro dell'autore:

"Cari fan di Deadly Premonition. Voglio dirvi qualcosa di importante. Degli amici mi hanno fatto capire che potrei aver ferito la comunità transgender nel mio gioco. Non volevo farlo e mi dispiace davvero tantissimo per com'è andata. Alcune scene saranno revisionate da un team di consulenti esperti di inclusività. E io le riscriverò immediatamente. Per questo vi chiedo di continuare a supportare Deadly Premonition. Sono io ad aver scritto lo scenario. Quindi i personaggi non sono responsabili. È un mio errore. Vi prego di non odiarli. SWERY."

Stando a quanto si è capito e senza fare spoiler, la sessualità di un personaggio trans del gioco non viene individuata correttamente in alcuni dialoghi e in un occasione la stessa viene chiamata con il suo nome di nascita, anche se va detto che ciò succede quando viene fatto riferimento ad eventi precedenti al cambio di nome.

